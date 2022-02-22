Школьник из Приморья совершил жестокое убийство

В Приморье ученик спецшколы совершил жестокое убийство Фото: Артем КИЛЬКИН

Дружеские посиделки подростка со своим взрослым знакомым закончились кровавой расправой. Убийство мужчины произошло в квартире одного из домов в Пожарском районе Приморья.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», о преступлении днем в полицию сообщила жительница Лучегорска. Женщина услышала как сосед зовет на помощь. Она не на шутку испугалась и решила, что в его квартире что-то произошло, и оказалась права.

Приехавшие стражи порядка обнаружили тело 42-летнего хозяина жилища с множественными ножевыми ранениями. Там же задержали 16-летнего подростка, который и совершил убийство.

Школьник пояснил, что решил расправиться со старшим товарищем во время вспыхнувшего конфликта. Так как силы были не равны, он схватился за нож и несколько раз ударил им своего обидчика.

К слову сказать, несовершеннолетний не отличается хорошим поведением, так как обучается в спецшколе и в 2018 году совершил оттуда побег. Тогда его искали по всему Приморью, а в соцсетях распространяли ориентировки с просьбой о помощи в его поисках.

Сейчас с задержанным работают следователи, выясняющие все обстоятельства преступления. По факту убийства заведено уголовное дело.

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