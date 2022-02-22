"Вонючее" местечко во Владивостоке изменится до неузнаваемости

Фото: t.me/provtv // DEGA project

Безымянное озеро в районе бухты Патрокл хотят преобразить. Концецию будущего пространства представили специалисты архитектурного бюро DEGA Project, сообщили в телеграм-канале "Провинциальное телевидение".

Фото: t.me/provtv // DEGA project

Предусмотрены места для прогулок и бега, возможность рыбалки. Владивостокцы смогут пройтись по круговым обустроенным дорожкам.

Фото: t.me/provtv // DEGA project

Экологическая проблема озера у бухты Патрокл во Владивостоке давно остро стоит среди жителей. После строительства здесь крупного ЖК в водоем некоторое время сливали нечистоты. Как уже писала "Комсомольская правда - Владивосток", горожане выступили с инициативой дать водоему имя, а затем проводились отчистка специальными препаратами. Проект "Сердца Патрокла", подразумевающий благоустройство территории вокруг озера, должен сделать водоем популярным городским местом.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.