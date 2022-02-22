Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества 2022 прогремит во Владивостоке 23 февраля

Запустят салют с помощью гаубиц Д-30. Фото: Иван МАКЕЕВ

Праздничный салют на День защитника Отечества проводится по всей России, и столица Приморья не исключение. «Комсомольская правда – Владивосток» выяснила, где в дальневосточной столице организуют фейерверки 23 февраля 2022 года.

По информации пресс-службы Тихоокеанского флота, артиллерийский салют будет дан над Амурским заливом со стороны мыса Боброва (в конце набережной Спортивной гавани, возле спорткомплекса «Олимпиец») в 22:00.

Для проведения мероприятия будут задействованы военнослужащие одного из подразделений Береговых войск ТОФ. Запустят салют с помощью гаубиц Д-30.

По традиции будут выполнять 30 артиллерийских залпов, обеспечивающих звуковое сопровождение фейерверочных выстрелов из салютных установок 2А-85.

Напомним, что традиционно салютные системы находятся возле Безымянной крепости на набережной Спортивной гавани, но в прошлом году мероприятие перенесли на мыс Боброва. В событии участвовали 600 военнослужащих из нештатных салютных дивизионов, а запустили фейерверк с помощью гаубиц Д-30 и «МСТА-Б».

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