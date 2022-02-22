Был в кислородной камере. Пернатый хищник стал подопечным ветеринаров из-за ДТП в Приморье

Птицу выпустили после реабилитации. Фото: принтскрин видео, zoopark_vl

В Приморье после лечения длиною в месяц выпустили на волю канюка. В мероприятии по возвращению птицы в естественную среду принимали участие ветеринар Илья Медведев и сотрудники приморского зоопарка «Садгород».

Эта история со счастливым концом началась еще 22 января 2022 года. В тот день пернатого обнаружили неравнодушные люди в районе Кравцовских водопадов. По повреждениям было видно, что животное находится в тяжелом состоянии после неудачной встречи с автомобилем.

Птицу передали в зоопарк «Садгород», где сотрудники попросили помощи у ветеринара Ильи Медведева. Он провел все необходимые осмотры и дал благоприятный прогноз. У канюка оказалась сильно ушиблена грудная клетка (отек воздушных мешков), а также травма правого глаза. К счастью, конечности птицы были в полном порядке.

Пернатому пришлось провести какое-то время в кислородной камере. В результате ему стало лучше, и все остальное время он восстанавливался в зоопарке «Садгород». Канюка усиленно кормили и проводили ему медикаментозную терапию.

И вот, спустя месяц, подопечный окреп настолько, что сотрудники зоопарка выпустили его в том самом месте, где он был найден. Судя по кадрам, птица с радостью улетела домой.

Напомним, что в зоопарке сейчас реабилитируют еще одного канюка. В пташку стреляли, но она смогла выжить.

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