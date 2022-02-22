Бил обломками двери: вместо поздравлений имениннице в Приморье досталось 30 смертельных ударов

Все произошло в начале января. Из архива КП Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Во Владивостоке осудили мужчину, который до смерти забил бывшую жену дверью. Как выяснили следователи, в январе 2021 года пара отправилась на отдых в санаторий, чтобы отметить Новый год и день рождения женщины. Уже на месте у них возник серьезный конфликт, и именинница укрылась от разбушевавшегося супруга за дверью одной из комнат.

Защита оказалась слишком ненадежной, мужчина снес преграду и стал избивать жертву руками, ногами и кусками двери. В результате бойни женщина получила не меньше 30 ударов, от которых скончалась.

Суд, рассмотрев все доказательства, признал мужчину виновным в преступлении по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее смерть по неосторожности). Подсудимый получил наказание 8,5 лет колонии строгого режима.

В середине февраля "КП-Владивосток" писала о другом вопиющем случае, который произошел в Арсеньеве. Мужчина облил лицо экс-сожительницы кислотой, несколько раз караулил и избивал.

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