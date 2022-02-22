Дальний Восток
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Владивосток22 февраля 2022 6:22

Бил обломками двери: вместо поздравлений имениннице в Приморье досталось 30 смертельных ударов

Житель Владивостока, забивший экс-супругу до смерти в новогодние праздники, получил 8,5 лет строгого режима
Ольга ГОНЧАРОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Все произошло в начале января. Из архива КП

Все произошло в начале января. Из архива КП

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Во Владивостоке осудили мужчину, который до смерти забил бывшую жену дверью. Как выяснили следователи, в январе 2021 года пара отправилась на отдых в санаторий, чтобы отметить Новый год и день рождения женщины. Уже на месте у них возник серьезный конфликт, и именинница укрылась от разбушевавшегося супруга за дверью одной из комнат.

Защита оказалась слишком ненадежной, мужчина снес преграду и стал избивать жертву руками, ногами и кусками двери. В результате бойни женщина получила не меньше 30 ударов, от которых скончалась.

Суд, рассмотрев все доказательства, признал мужчину виновным в преступлении по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее смерть по неосторожности). Подсудимый получил наказание 8,5 лет колонии строгого режима.

В середине февраля "КП-Владивосток" писала о другом вопиющем случае, который произошел в Арсеньеве. Мужчина облил лицо экс-сожительницы кислотой, несколько раз караулил и избивал.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.