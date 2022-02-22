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Владивосток22 февраля 2022 6:38

Скончалась в машине скорой: водитель фуры насмерть задавил пенсионерку во Владивостоке

Во Владивостоке 69-летняя женщина скончалась в ДТП с большегрузом на Снеговой
Руслан НОВИКОВ
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Колеса большегруза оказались в крови. Фото: пресс-служба УМВД Приморья

Колеса большегруза оказались в крови. Фото: пресс-служба УМВД Приморья

В понедельник, 21 февраля, ГИБДД Приморья зафиксировала 43 ДТП в регионе. Одна из аварий оказалась смертельной. Во Владивостоке в Первореченском районе скончалась 69-летняя женщина - ее задавила фура, сообщили в пресс-службе УМВД Приморья.

На перекрестке со светофором 37-летний водитель двигался с Посадской на Камскую, ехал на зеленый. Женщина переходила в неположенном месте - тут и произошла авария. На место примчала скорая помощь, однако в автомобиле бригады пенсионерка скончалась от травм.

Полиция проводит проверку. Назначены исследования. Как писала ранее "Комсомольская правда - Владивосток", аналогичное ДТП произошло в Находке в конце января. 82-летняя женщина скончалась после аварии, однако она переходила дорогу по "зебре".

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