Пробрался на ферму и похитил овец: в Приморье разыскивают вооруженного преступника

В Приморье вооруженный преступник похитил с фермы стадо овец Фото: Алексей ФОКИН

В Хорольском районе Приморья полицейские разыскивают преступника, напавшего на частное подсобное хозяйство. Вооруженный мужчина устроил стрельбу и похитил часть животных, которых вывез на грузовике.

«Комсомольская правда – Владивосток» выяснила, что ферма по разведению скота расположена в одном из сел Хорольского района. Владеет хозяйством женщина-предприниматель, которая и сообщила в полицию о нападении.

По словам бизнесвумен, все произошло в дневное время, когда ее не было на ферме. Неизвестный преступник проник на территорию хозяйства, где из ружья застрелил барана. Затем злоумышленник вывел пять овец, которых затолкал в свой грузовой автомобиль и уехал. Следы от машины полицейские обнаружили позже.

Когда хозяйка узнала о налете на ферму, то обратилась за помощью к стражам порядка. Она описала ситуацию и оценила причиненный ущерб в десятки тысяч рублей. Оперативники осмотрели прилегающую к подсобному хозяйству территорию и начали поиск похитителя животных. По предварительным данным, злоумышленник мог пойти на преступление, чтобы продать овец в одно из местных кафе для приготовления пищи.

По факту убийства и похищения домашнего скота проводится доследственная проверка. Личность вора устанавливается.

Напомним, что ранее в Приморье неизвестные преступники угнали с фермы табун из 90 лошадей. Пострадавший коневод объявил тогда награду в 250 тысяч рублей за информацию о похитителях животных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Девяносто лошадей украли за ночь у фермера в приморском селе

Во время кражи Азиз Джумаев спал дома - что делает ночку еще более загадочной. Хозяин пообещал денежное вознаграждение тому, кто найдет коней (Подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.