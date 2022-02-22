Полиция прокомментировала смертельную аварию с тягачом в Шкотовоском районе

Тягач перевернулся, брусья древесины разлетелись вокруг большегруза. Фото: пресс-служба УМВД Приморья

ДТП произошло на 33 километре дороги "Артем-Находка-Порт Восточный". КаМАЗ с пиломатериалами ехал в Находку со стороны Артема, на опасном повороте он потерял управление. Как писала "КП-Владивосток", слетев в кювет, машина перевернулась, а водитель погиб.

- Его стаж вождения на момент автоаварии составил 23 года, в 2022 году к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения мужчину не привлекали. ДТП произошло в светлое время суток, на участке с сухим асфальтовым покрытием. Данный участок автодороги очагом аварийности не является, - уточнили в пресс-службе УМВД Приморья.

Видеокадры опубликовал очевидец несколько часов назад.

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