Мать-кукушку суд в Приморье приговорил к 2 суткам ареста и 20 часам исправительных работ

Мать отказывается платить алименты Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Приморье женщину, уклонявшуюся от уплаты алиментов на сына, арестовали на двое суток. Некоторое время назад суд лишил ее родительских прав, из-за этого несовершеннолетний Алексей растет под опекой своей тети. Однако мать всё равно обязали содержать своего ребенка, сообщили в пресс-службе приставов Приморья.

Безответственная родительница работать не собиралась и об Алеше никак не заботилась. На неплательщицу составили протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Суд признал ее виновной и назначил наказание - 20 часов обязательных работ. Однако требование мама проигнорировала, тогда она получила еще один протокол - за уклонение.

Под арестом ей предстоит провести двое суток, но после этого ей все же придется отработать 20 часов. Ранее «КП-Владивосток» писала о подобном случае: мать отказывалась платить алименты, пряталась от приставов в саду. Когда ее застали врасплох, должница отказывалась ехать в отделение.

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