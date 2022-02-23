Во Владивостоке с кампуса без вести пропал студент

Молодой человек ушел с территории кампуса 19 февраля, больше его никто не видел. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

21-летний Иван Доржиев пропал без вести пять дней назад. В субботу, 19 февраля 2022 года, парень ушел с кампуса ДВФУ на Русском острове, но обратно в общежитие так и не вернулся. Никто не знает, где сейчас находится молодой человек, поэтому его знакомые обратились в волонтерскую организацию «ПримПоиск» с просьбой о помощи. Активисты предоставили ориентировку на пропавшего студента.

Приметы: рост около 190-195 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие.

Был одет: не установлено.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении парня, проят позвонить по телефонам: +79242390264 или +79024885656.

Иван Доржиев, 2000 год рождения. Фото: instagram.com/primpoisk25

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