В День защитника Отечества губернатор Приморья показал фотографии из семейного архива

Олег Кожемяко опубликовал видео в своих социальных сетях. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Губернатор Приморья Олег Кожемяко в День защитника Отечества поделился с подписчиками сокровенным – снимками из семейного архива. На фотографиях изображена «вся его династия» – от его деда, участника Первой мировой войны, до сына Никиты, служившего в морской пехоте. (Кстати, осенью 2021 года Никита Кожемяко женился на своей девушке Екатерине, снимки со свадьбы, попавшие в сеть, очень быстро разлетелись по приморским пабликам.) Среди кадров, вставленных в рамки, есть и его отец, который отдал пять лет срочной службе на Балтике. Сам Олег Николаевич служил два года в сухопутных войсках.

– Всегда с гордостью смотрю на эти фотографии, с теплом и благодарностью вспоминаю годы службы и своих армейских товарищей. Это была настоящая школа жизни, – написал под видео глава края. – С Днем защитника Отечества, друзья! Здоровья, мира и добра.

В этот день, 23 февраля, Олег Кожемяко не только успел поделиться личным, но и принять участие в мероприятиях, устроенных в честь памятного дня. Вместе с ним по точкам боевой славы прошли и мэр Владивостока Константин Шестаков, председатель Законодательного собрания Приморья Александр Ролик и председатель городской думы Андрей Брик.

Олег Кожемяко посетил места боевой славы во Владивостоке. Фото: Правительство Приморского края

Официальное поздравление губернатора появилось и на сайте регионального правительства. «Комсомольская правда – Владивосток» публикует его без изменений ниже:

– Дорогие земляки!

Примите сердечные поздравления с праздником мужества и доблести – Днем защитника Отечества!

В этот важный для многих поколений россиян праздник мы поздравляем не только тех, для кого служба стала призванием, но и всех, кто ежедневным трудом доказывает любовь к Родине, помнит и чтит подвиги всех поколений защитников нашей страны. Тех, за чьей спиной спокойствие и безопасность не просто слова, а гарант уверенности в завтрашнем дне – отцов, братьев, мужей и сыновей. Каждый приморец, независимо от того, находится ли он на боевом посту или занимается мирным делом, – прежде всего защитник своей Родины, своих близких.

И, конечно, с особой благодарностью мы сегодня обращаемся к ветеранам, обещая хранить память о великих подвигах наших земляков, передать ее нашим детям, провести их по дороге этой гордой любви к своему Отечеству. Так, чтобы все дела подрастающих поколений были направлены на то, чтобы сделать Приморье местом, достойным трудов его героев!

Я еще раз поздравляю всех вас с этим важным праздником!

Желаю крепкого здоровья, мира, благополучия и успехов в выполнении ответственных задач на благо Приморского края и всей России!

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