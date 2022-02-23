Автозвезда в честь Дня защитника Отечества появилась во Владивостоке

На автозвезду понадобилось всего 15 машин. Фото: instagram.com/auto_flashmob_vl / instagram.com/sancho_vld

Новый автомобильный флешмоб устроили водители из Владивостока. Если перед Новым годом инициативные ребята выстроились в гигантскую елку из, примерно, 80 машин, то в этот раз они сделали простую фигуру – звезду, а фото и видео выложили в группу «Автофлешмоб Владивосток». Событие, прошедшее на аэродроме на Седанке, приурочено ко Дню защитника Отечества, который отмечают в России 23 февраля.

Фото: instagram.com/auto_flashmob_vl / instagram.com/sancho_vld

Для звезды понадобилось примерно в пять раз меньше машин, чем на елку, поэтому участие приняли 15 владельцев авто – на каждую вершину пентаграммы «пошло» всего по три машины.

Фото: instagram.com/auto_flashmob_vl / instagram.com/sancho_vld

– С праздником, наши дорогие мужчины! С 23 февраля, – написали под фото и видео авторы публикации.

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