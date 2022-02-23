В зеркальную дату 22.02.2022 в третьем роддоме Владивостока на свет появились 12 малышей

Все мамочки и детки чувствуют себя хорошо.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Целых 12 малышей появились на свет во Владивостоком родильном доме №3 в красивую зеркальную дату – 22 февраля 2022 года. Из них восемь девочек и четыре мальчика, как рассказали в пресс-службе медицинского учреждения «Комсомольской правде – Владивосток».
«Открыл» день мальчик весом 3780 граммов и 55 сантиметров, он родился 02:33.
«Закрыла» день девочка весом 3600 граммов и 54 сантиметра.
– Все мамочки и детки чувствуют себя хорошо, – поделились в роддоме №3.
А вот 14 февраля, в День всех влюбленных, на Калинина, 55, родилось восемь девчонок и 11 мальчишек. Некоторые женщины даже поделились именами своих малышей: их назвали Арианна, Тимофей, Матвей и Анна.
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