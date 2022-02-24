Во Владивостоке виновника лобового ДТП привлекли к административной ответственности

Авария произошла в среду, 23 февраля. Фото: instagram.com/dps.control

В пресс-службе УМВД Приморья рассказали подробности страшной аварии, которая произошла в среду, 23 февраля, на улице Ладыгина. На большой скорости столкнулись две иномарки Toyota. Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения, а очевидцы выложили фотографии в социальные сети. Виновника аварии привлекли к административной ответственности.

По информации ведомства, 38-летний водитель Toyota Succeed ехал в направлении Нейбута со стороны Адмирала Юмашева. Во время движения он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota Prius.

Из-за аварии пострадала 38-летняя пассажирка Toyota Succeed, а иномарки получили сильные повреждения.

Виновника аварии привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ за нарушение правил расположения автомобиля на проезжей части. По данной статье мужчине грозит штраф в 1 500 рублей. Также возбудили административное производство по статье 12.24 КоАП РФ за нарушение ПДД и причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью другого человека.

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