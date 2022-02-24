В Приморье завистница, опубликовавшая чужие "интимки", пойдет под суд

Виновница может лишиться свободы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Приморье завершили расследование уголовного дела по факту распространения интимных фотографий. Женщина, опубликовавшая снимки своей соперницы, пойдет под суд. Об этом рассказали в пресс-службе следственного комитета Приморья.

Как поделились в ведомстве, 27-летняя жительница Артема выложила интимные фотографии в Интернет из-за конфликта. Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что виновница таким образом хотела навредить бывшей жене своего возлюбленного. Видимо, надеялась, что женщину перестанут уважать.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 137 УК РФ за распространение сведений о частной жизни человека без его согласия. Теперь завистница может лишиться свободы сроком до двух лет.

Уголовное дело и обвинительное заключение направлены в суд.

Напомним, что началась скандальная история в преддверие Нового года - с 28 по 21 декабря. Жительница Артема рассказала, что ее интимные снимки появились на странице в Инстаграме. Она отметила, что фотографии были только у нее и ее бывшего мужа, которого и подозревали. Однако в конце января 2022 года нашли предполагаемую виновницу, которой оказалась нынешняя супруга мужчины.

ПО ТЕМЕ:

История с выложенными в Сеть неприличными фото жительницы Приморья заинтересовала правоохранителей

По версии пострадавшей, к произошедшему причастен ее бывший муж (подробнее...)

Оказалось, не муж: в деле о "сливе интимок" в Приморье появились новые детали

Соперница женщины пошла на изощренные методы, чтобы насолить потерпевшей (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.