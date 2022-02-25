«Сожгу себя и ларек вместе с вами!»: во Владивостоке сапожник напал на полицейского из-за сноса его мастерской

Работники обувной мастерской оказали активное сопротивление при сносе ларька. Фото: Михаил Фролов, архив «КП».

Неожиданным финалом закончился выезд сотрудников администрации Владивостока и полицейских для сноса незаконного обувного ларька в центре города. Сапожник и владелец объекта оказали стражам порядка сопротивление и угрожали поджогом.

«Комсомольская правда – Владивосток» выяснила, что незаконный ларек по ремонту обуви возле дороги на Посьетской, 22, выявили сотрудники мэрии города во время плановой проверки. Так как владелец отказался сносить его самостоятельно, представители власти решили демонтировать объект.

Однако дальнейшие события стали развиваться по непредсказуемому сценарию. Сапожник и владелец киоска заперли дверь и стали угрожать комиссии, а также сотрудникам полиции. Когда стражи порядка попытались попасть внутрь, обувных дел мастер начал кричать, что совершит самоподжог и спалит объект вместе с проверяющими.

Сотрудник полиции попробовал вытащить агрессора на улицу, но тот ударил его кулаком и попытался выхватить пистолет из кобуры. Тогда на помощь офицеру подоспели коллеги, которые скрутили сапожника и его начальника, после чего их доставили в отделение, а ларек демонтировали.

За неповиновение требованиям стражам порядка на нарушителей составили административные протоколы по ст. 19.3 КоАП и выписали штрафы. Но на этом дело не закончилось, так как за нападение на полицейского и попытку выхватить пистолет 56-летнему сапожнику грозит уже уголовная ответственность на срок до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что самовольные объекты без документов выявляют специалисты административно-территориальных управлений по итогам мониторинга разных районов Владивостока, а также по обращениям горожан. Чаще всего среди нарушителей оказываются владельцы гаражей, торговых лотков и павильонов, а также объектов рекламы, деревянных и металлических ограждений.

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