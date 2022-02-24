Жители Приморья могут помочь беженцам из Донбасса

Приморцы могут принести сухое детское питание, товары по уходу за детьми и лежачими пожилыми людьми, средства личной гигиены и другое. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центр содействия молодежи предлагает приморцам поддержать беженцев из Донбасса. Для этого организация открыла сбор гуманитарной помощи. В пресс-службе правительства Приморья разъяснили, что жители края могут принести:

- сухое детское питание (молочные и безмолочные смеси для детей от 0 до 3 лет);

- пластиковую посуду (посуду, пустышки, детские бутылочки);

- товары по уходу за детьми (подгузники всех размеров, впитывающие детские пеленки);

- товары по уходу за лежачими пожилыми людьми (подгузники, пеленки, салфетки);

- средства личной гигиены (шампуни, зубные пасты, зубные щетки, гели для душа, мыло кусковое, туалетную бумагу, салфетки);

- одежду для взрослых и детей;

- детские канцелярские принадлежности (книги, раскраски, игрушки).

Все предметы гуманитарной помощи обязательно должны быть новыми (в цельной упаковке), с этикетками, а продукты питания иметь длительный срок хранения, с действительным сроком годности. Пожертвования принимаются с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00 по адресу: город Владивосток, улица Посьетская,14, офис «Молодежь Приморья».

Напомним, что 18 февраля 2022 года власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию в связи с возможным наступлением украинской армии. Также в республиках объявили всеобщую мобилизацию. В тот же вечер в Ростовскую область стали прибывать беженцы, впоследствии и другие российские регионы объявили о готовности поддержать людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Приморский край не остался в стороне, здесь организовали 14 пунктов временного размещения для граждан, прибывающих из ДНР и ЛНР.

Как ранее сообщала «Комсомолка», президент России Владимир Путин заявил о проведении спецоперации в зоне конфликта.

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