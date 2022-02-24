Зампрокурора Приморья стал директором Дальневосточного юридического университета

Илья Малофеев уверен, что поможет стать студентам хорошими специалистами. Фото: пресс-служба правительства Приморья.

В четверг, 24 февраля, заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин представил нового директора Дальневосточного юридического института Илью Малофеева. По поручению Олега Кожемяко на торжественной церемонии был заместитель председателя правительства Приморья Дмитрий Мариза.

Дмитрий Демешин назвал одной из задач, стоящих перед новым директором, создание научного правого центра на базе учебного заведения.

- Ожидаем детальной проработки и внедрения на практике юридических новелл, готовности к реагированию на современные вызовы. Илье Викторовичу желаю успехов на новом месте службы.

Дмитрий Мариза поздравил Илью Малофеева от лица губернатора Приморья. Также зампредседателя заявил, что благополучие общества зависит от соблюдения законов, и людям не обойтись без прокуроров, который защищают права и свободы граждан.

- Для решения этих важных задач и был открыт Университет прокуратуры. История нового института только начинается, но я уверен, что он продолжит лучшие традиции ведомственного образования и высшей юридической школы страны.

Илья Малофеев заверил всех, что приложит все силы и поможет студентам стать высокопрофессиональными специалистами.

Перед тем, как вступить в должность директора, Илья Малофеев был следователем межрайоной прокуратура, а потом получил звание заместителя прокурора Приморья. Также он является кандидатом юридических наук.

Дальневосточный юридический институт – пятый филиал Университета прокуратуры, и открылся он во Владивостоке 1 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Генпрокурор России открыл новый юридический институт во Владивостоке

Игорь Краснов прилетел в Приморье для участия в ВЭФ (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.