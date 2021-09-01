Генпрокурор России открыл новый юридический институт во Владивостоке

Филиал Университета прокуратуры официально открыт. Фото: генеральная прокуратура РФ

Генеральный прокурор России Игорь Краснов открыл филиал Университета прокуратуры Дальневосточный юридический институт. Ранее он прилетел во Владивосток. На этот рабочий визит у Красного большие планы.

Сегодня, 1 сентября, генеральный прокурор в торжественной обстановке открыл Дальневосточный юридический институт, который разместился в историческом здании на улице Суханова, 8. Это уже пятый филиал Университета прокуратуры. Как отметил Краснов, открытие института приурочили ко Дню знаний, ведь в этот день начался новый учебный год, за парты вернулись миллионы школьники и студенты. Теперь же во Владивостоке есть еще одно место, где можно прокачивать свои знания. Филиал открыт для студентов и работников органов прокуратуры, здесь можно повысить квалификацию по надзорной работе в сфере оборонно-промышленного комплекса.

– Вы уже по определению во всем первые. И первый выпуск будет сформирован из участников нашей сегодняшней встречи. Это почетно и ответственно. Убежден, что вы оправдаете доверие, будете достойно нести статус студента Университета прокуратуры России, что станет залогом вашей дальнейшей успешной карьеры, – обратился Игорь Краснов к студентам вуза.

Профессорско-преподавательский состав нового альма-матер для прокурорских кадров представлен специалистами высокого класса и научно-подтвержденного уровня.

Отметим, поручение о создании института Краснов дал год назад. Глава надзорного органа порадовался, что задача была выполнена в короткие сроки. Кстати, на эти цели было выделено более 11 миллионов рублей.

Пока здание готовили под храм знаний, были отреставрированы фасады и проделаны другие ремонтные работы.

Генпрокурор почтил память приморцев, павших во время Великой Отечественной войны. Фото: генеральная прокуратура РФ

Добавим, что до открытия института, почти сразу с самолета, Игорь Краснов отправился к мемориальному комплексу «Боевая слава Краснознаменного Тихоокеанского флота», где возложил венок. Это место воздает дань памяти жителям Приморья, которые отдали свои жизни за свободу Отечества в годы Великой Отечественной войны.

3 сентября генпрокурор примет участие в работе VI ВЭФ в сессии «Национальная юрисдикция и доверие в международных отношениях как гарант привлечения инвестиций».

Игорь Краснов прибыл во Владивосток. Фото: генеральная прокуратура РФ

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