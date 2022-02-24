Важное заявление сделала администрация Владивостока для автомобилистов

Фото: Анна СОБОЛЬ.

В связи с прогнозируемым потеплением автомобилистов Владивостока просят быть предельно внимательными. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На этой неделе синоптики пообещали приморцам потепление и ведь не обманули – в четверг, 24 февраля, температура воздуха в регионе поднялась до трех градусов со знаком плюс. Из-за того, что днем температуры положительные, а ночью отрицательные, дороги города могут покрываться льдом. Особенно аккуратными автомобилистов просят быть по утрам.

- Следует не забывать о соблюдении особой осторожности в таких ситуациях: выбирать безопасный скоростной режим, соблюдать дистанцию и заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами, так как тормозной путь в таких погодных условиях может существенно увеличиться, - говорится в сообщении.

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