Панама и КНР не откликнулись на требование снять севшее на мель в Приморье судно Rise Shine

Фото: КП-Владивосток

Севший на мель у берегов Находки контейнеровоз Rise Shine специалисты провели 87 раз. Специалисты Центра лабораторного анализа исследовали пробы из трех точек - у кормы, у бака судна и возле отмели, загрязнения не найдено. Ни Панама, ни КНР не ответили на требование убрать судно, сообщила в своем Instagram-канале Светлана Радионова, глава Росприроднадзора.

Судну послали уже 3 требования. Обращения направили и полномочному послу Республики Панама (под этим флагом ходило судно) и генконсулу КНР во Владивостоке - экипаж судна состоял из жителей Китая. Между тем контейнеровоз стоит уже 3,5 месяца.

Как писала "Комсомольская правда - Владивосток", судно село на мель 9 ноября 2021 года. Контейнеровоз потерпел крушение, экипаж эвакуировали спасатели. Подробнее об этом - в эксклюзиве "КП".

Росприроднадзор продолжает следить за судьбой судна - нет гарантий, что в случае шторма не произойдет розлива нефтепродуктов. При этом Светлана Радионова отметила, что топливо из танков почти откачано.

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