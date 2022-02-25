Бюджет Владивостока на 2022 год увеличен еще на 5 миллиардов рублей

Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Накануне, 24 февраля, депутаты Владивостока решили скорректировать бюджет города на 2022 год. Доход увеличится на 5,38 миллиарда рублей, расходная часть - на 5,6 миллиарда, сообщили в пресс-службе мэрии.

Как стало известно "КП-Владивосток", 4,9 миллиарда рублей получены из федерального и регионального бюджетов - это безвозмездные поступления. Еще 456,6 миллиона рублей - налоговые и неналоговые доходы. В мэрии уточнили, что Владивостокский ГО в этом году планирует следующий бюджет:

- По доходам – 25,1 миллиарда рублей, по расходам – 24,9 миллиарда рублей, профицит – 171,8 миллиона рублей.

Деньги пойдут на оснащение детских садов на Снеговой Пади и Крыгина, на субсидии НКО для реализации соцпрограмм, проведение молодежных мероприятий, ремонта здания военкомата на Тигровой, 26, детского сада на Постышева и другие объекты. Полный список опубликовала пресс-служба администрации.

Ранее "КП-Владивосток" писала о бюджете края - главный финансовый документ Приморья несколько раз корректировали.

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