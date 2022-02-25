Маляр во Владивостоке попытался отремонтировать свой дом за счет судоремонтного завода

Максимальное наказание за такое преступление - до шести лет тюрьмы. Из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина во Владивостоке умыкнул 15 банок краски на 432 тысячи рублей, планируя пустить материал на ремонт собственного дома, рассказали в СУ СК РФ по Приморью. Подробности - в материале "КП-Владивосток".

Следователи выяснили, что обвиняемый заведовал имуществом на складе судоремонтного завода. После завершения работ по покраске корабля с 216 банками краски (4320 литров) на складе остались излишки. Недолго думая, 35-летний мужчина подделал отчет об израсходованных материалах и увез на своем автомобиле оставшуюся краску. Он рассказал, он хотел использовать похищенное для ремонта собственного дома. Когда работника уличили в преступлении, он полностью признал свою вину.

Следователи закончили расследование уголовного дела по части 3 статьи 160 (Присвоение или растрата, совершенное лицом в особо крупном размере). Теперь обвиняемый предстанет перед судом. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее "КП-Владивосток" писала об аферисте, который провернул крупную подставу с запчастями во Владивостоке. Хитрый делец в итоге сам остался без денег.

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