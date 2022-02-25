Следователи раскрыли детали крупной коррупции и "отмывания" денег приморского чиновника

Под суд пойдет бывший инспектор Государственной инспекции труда в Приморье Фото: Иван МАКЕЕВ

Государственный инспектор труда в Приморье обвиняется в крупных взятках - он получил больше 2 миллионов рублей. В СУ СК РФ по Приморью подтвердили, что расследование завершено, значит, фигуранта ждет суд.

В пресс-службе уточнили детали дела: следователи считают, с февраля по апрель 2021 года госинспектор получал взятки через двух посредников. Коммерческие организации по обработке дерева и разработке гравийных карьеров хотели получить в обмен на взятки привилегии. Иными словами, в итоге проверяющий на многое закрывал глаза и не выписывал штрафов.

Более того, как уже писала "Комсомолка", два миллиона госинспектор попытался "отмыть" - для этого он обменивал номинал купюр. Фигурант обвиняется по части 5 статьи 290 УК РФ и по части 1 статьи 174.1 УК РФ - за получение взятки и попытку ее легализовать. За это ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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