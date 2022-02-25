В Приморье с начала года пять жителей скончались по вине пьяных водителей

Регулярные рейды проходят в крае. Из архива КП Фото: Алексей ФОКИН

Не все понимают, что пьяная езда за рулем до добра не доводит. Часто таким горе-водителям приходится нести ответственность за свои опрометчивые поступки. Полицейские Приморья ведут постоянный мониторинг и борьбу с недобросовестными автолюбителями. Ранее «КП-Владивосток» писала о незаурядном случае, когда пьяный лихач сбил инспектора ДПС.

С начала 2022 года оглашено уже 28 обвинительных приговоров, а 184 человека лишились водительских прав. В «пьяных» авариях погибли 5 человек и 43 были ранены, уточнили в пресс-службе краевого правительства.

В 2021 год на правонарушителей завели 1116 уголовных дел, а суд вынес 817 постановлений. Всего в прошлом году по вине нетрезвых водителей зафиксировали 221 ДТП, в которых погиб 61 человек, а 318 получили травмы. Больше 800 приморцев привлекли к уголовной ответственности, большинство из них получило реальные сроки. За то же время у более пяти тысяч автолюбителей отобрали водительское удостоверение.

За пьяную езду можно лишиться свободы на срок от 2 до 15 лет.

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