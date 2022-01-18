"Тащил несколько метров, зажав машиной" - детали резонансного ДТП с инспектором ДПС в Приморье

У пострадавшего полицейского - перелом ключицы Фото: Сергей БАЛАНОВ

Накануне, 16 января, двадцатилетний нетрезвый лихач сбил инспектора ДПС в Находке. Как уже писала "Комсомольская правда - Владивосток", полицейский на амбулаторном лечении. Стали известны детали: оказалось, ДТП произошло при задержании. Молодой человек заблокировал двери, зажав полицейского, и поехал.

Об этом сообщили в пресс-службе краевого УМВД. В районе дома 50 на Находкинском проспекте инспектор заметил водителя, проехавшего на красный, но на требования остановиться молодой человек за рулем не реагировал. Когда машина все же затормозила, инспектор подбежал и пытался пресечь дальнейшие действия водителя - вот только тот внезапно вновь начал движения, протащив сотрудника полиции несколько метров.

Более того, когда парень заехал в тупик, он не оставил борьбу: вел себя агрессивно и пытался спровоцировать драку. Коротко: оказал сопротивление полицейским.

- 20-летний молодой человек находился с внешними признаками состояния опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Также установлено, что обучения на право управления транспортным средством он не проходил, - уточнили в пресс-службе УМВД.

Ответственность грозит по нескольким статья КоАП РФ - за нарушение ПДД, проезд на красный, вождение без прав, отказ от выполнения требований полицейских.

- Находкинским судом вынесено решение об аресте мужчины на 15 суток, он помещен в спецприемник. Сотрудник полиции госпитализирован. Медики диагностировали инспектору ДПС перелом ключицы, - добавила Ирина Сырова, руководитель пресс-службы.

Напомним, аналогичная история развернулась в декабре 2020 года. Полицейского "протащили" на 70 метров, когда тот оказался зажатым в машине. А минувшей весной инспектор ДПС скончался в ходе трагического ДТП. Водитель врезался в патрульный авто.

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