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Владивосток26 февраля 2022 7:32

В Артеме мужчина зашел в супермаркет и оставил там сумку с сюрпризом

Неизвестный таким образом решил избавиться от щенят
Екатерина МАКСИМОВА
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Зоозащитники готовы выйти на связь с человеком, который оставил щенят

Зоозащитники готовы выйти на связь с человеком, который оставил щенят

Фото: принтскрин видео.

В Артеме на камеры наблюдения попал мужчина, который оставил в супермаркете желтую сумку, перед тем, как уйти, он несколько раз проверил подозрительно шевелящееся содержимое и ушел в неизвестном направлении. На «скулящую» сумочку обратили внимание, а когда в нее заглянули, обнаружили три щенка.

Волонтерская группа «ИСКРА» забрала малышей на передержку и ищет им хозяев. Зоозащитники готовы выйти на связь с человеком, который оставил щенят, чтобы помочь стерилизовать его собаку, дабы избежать повтора такого инцидента. Ведь, если бы не добрые люди, животные могли оказаться на улице, или хуже того в мусорке.

Щенятам ищут хозяев. Фото: instagram.com/artem.news.plus

Щенятам ищут хозяев. Фото: instagram.com/artem.news.plus

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