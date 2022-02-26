В Приморье назначили нового министра образования

Приморское образование возглавит хабаровчанка Фото: Сергей ЛАНИН

В пресс-службе правительства Приморского края сообщили, что с первого марта министерство образования возглавии Эльвира Шамонова. Она занимает должность генерального директора КГАОУ «Краевой центр образования» в Хабаровске.

На прошлой неделе стало известно, что региональный министр Наталья Бондаренко покидает свой пост по собственному желанию.

По данным сайта «Росконгресс» новый министр в 1982 году окончила Дальневосточный ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт им. В.В. Куйбышева по специальности «Горный инженер-геофизик». После учебы работала геофизиком в Магаданской области и в Приморье.

С 1993 по 2000 год преподавала физику, а так же была заместителем директора по учебно-воспитательной работе в лицее «Ступени» в Хабаровске. После чего 14 лет была директором этого лицея. В 2014 году стала генеральным директором краевого государственного автономного образовательного учреждения «Краевой центр образования», Хабаровск. В 2012 году ей было присвоено почетное звание «Почетный работник общего образования РФ».