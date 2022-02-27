Озвучены детали ДТП с полыхающей бетономешалкой, которая неслась по Владивостоку

Фото: dps_vl

ЧП накануне, 26 февраля, потрясло владивостокцев. По проспекту 100-летия без возможности затормозить неслась загоревшаяся бетономешалка. Автомобиль снес леерные ограждения, повредил несколько других машин и лишь спустя время остановился. ГИБДД привлекла водителя к ответственности, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Приморью.

Полицейские установили, что за рулем был 46-летний мужчина. На Mitsbishi Fuso он ехал с Некрасовского путепровода на Русскую; по его словам, в кабине загорелась электропроводка. Водитель остановил машину и попытался отключить аккумулятор. Несмотря на это, бетономешалка сдала назад и понеслась по трассе.

Фото: пресс-служба УМВД Приморья

Как писала «Комсомольская правда – Владивосток», автомобиль сломал леера, повредил два припаркованных автомобиля. К счастью, подтвердилось, что никто не пострадал, однако опубликованные очевидцами видео многих серьезно напугали. Напомним, на месте оперативно появились пожарные. C места ДТП большегруз эвакуировали.

Водителя автобетоносмесителя к административной ответственности по статье 12.33 КоАП РФ за повреждение дорожных объектов, а также по части 1 статьи 12.19 КоАП РФ за нарушение правил стоянки, подчеркнули в пресс-службе. По обеим статьям грозит административный штраф до 25 тысяч рублей.

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