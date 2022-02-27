Во Владивостоке установили мемориал в честь первой в мире женщины-капитана Анны Щетининой

Памятную доску установили на доме на Станюковича, 16. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Накануне, 26 февраля, открыли мемориальную памятную доску на Станюковича, 16. Она появилась в честь знаменитой Анны Ивановны Щетининой - в этом доме она прожила 14 лет (с 1981 по 1995 годы). Щетинина была первой в Советском Союзе и мире женщиной - капитаном дальнего плавания.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 26 февраля - день рождения Анны, поэтому в этот день решили почтить ее память. В честь события собрались несколько десятков жителей. Марина Каменева, директор музея МГУ имени Невельского, рассказала, как Щетинина вела первый пароход «Чавыча» и как удивленно ее встречали люди в портах СССР и зарубежья.

- Уже тогда она была знаменита, но всегда оставалась простой и сердечной, - рассказала Раиса Бабичева, женщина, которая видела новоселье Щетининой более 40 лет назад.

К слову, бюст в честь капитана на Эгершельде атаковали вандалы весной прошлого года - к счастью, утраченный нос быстро восстановили.

СПРАВКА «КП»

Анна Щетинина родилась во Владивостоке на станции Океанской. 1919 году Щетинина начала учиться в начальной школе в Садгороде. После вступления Красной Армии во Владивосток школы были реорганизованы, и с 1922 года Анна училась в единой трудовой школе на станции Седанка, где в 1925 году окончила 8 классов. В том же году поступила на судоводительское отделение Владивостокского морского техникума. Своим первым рейсом в 1935 году она прославилась на весь мир, проведя грузовой пароход «Чавыча» из Гамбурга через Одессу и Сингапур в Петропавловск-Камчатский.

Вышла на пенсию в 1983 году.

Умерла 25 сентября 1999 года.

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