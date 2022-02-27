Единственным погибшим в столкновении двух машин на дороге в Приморье оказался ребенок

Фото: пресс-служба ГУ МЧС Приморья

В ГУ МЧС Приморья разъяснили детали аварии. "Комсомольская правда - Владивосток" писала об ужасающем инциденте ранее: две легковушки столкнулись на дороге чуть дальше Романовки в сторону Находки. Семь человек пострадали. Единственным погибшим оказался ребенок.

Спасатели прибыли незамедлительно. С помощью гидравлических инструментов специалисты деблокировали пассажиров, медики оказали помощь. В числе пострадавших - еще двое детей. Одну из них, маленькую девочку, увезли на скорой, как сообщили очевидцы.

В операции участвовало 5 единиц техник и 16 специалистов краевой противопожарной службы, сотрудники ГИБДД и медики с бригады скорой помощи.

Виновников и причины трагического ДТП еще предстоит установить органам правопорядка.

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