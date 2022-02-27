Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Владивосток27 февраля 2022 8:30

Единственным погибшим в столкновении двух машин на дороге в Приморье оказался ребенок

Смертельная авария произошла на дороге края два часа назад, семь человек пострадали, сообщили в МЧС
Руслан НОВИКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: пресс-служба ГУ МЧС Приморья

Фото: пресс-служба ГУ МЧС Приморья

В ГУ МЧС Приморья разъяснили детали аварии. "Комсомольская правда - Владивосток" писала об ужасающем инциденте ранее: две легковушки столкнулись на дороге чуть дальше Романовки в сторону Находки. Семь человек пострадали. Единственным погибшим оказался ребенок.

Спасатели прибыли незамедлительно. С помощью гидравлических инструментов специалисты деблокировали пассажиров, медики оказали помощь. В числе пострадавших - еще двое детей. Одну из них, маленькую девочку, увезли на скорой, как сообщили очевидцы.

В операции участвовало 5 единиц техник и 16 специалистов краевой противопожарной службы, сотрудники ГИБДД и медики с бригады скорой помощи.

Виновников и причины трагического ДТП еще предстоит установить органам правопорядка.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.