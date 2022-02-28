В последний зимний день, 28 февраля, в Приморье потеплело до +7°C, ожидается небольшой снег

Во Владивостоке переменная облачность Фото: Олег ЗОЛОТО

В понедельник, 28 февраля, местами в Приморье ожидается небольшой снег. Умеренные порывы юго-западного и западного ветра. Температура воздуха -1…+7°C.

Во Владивостоке наблюдается переменная облачность, преимущественно без осадков. Умеренный ветер западных и юго-западных направлений. В дальневосточной столице тепло, столбики термометров показывают до +2…+4°C.

В Уссурийске отсутствуют осадки, есть переменная облачность. Слабый ветер, с середины дня будет умеренным. Утром морозы опустились до -7…-9°C, днем потеплеет до +4…+6°C.

В Находке также без осадков, присутствует небольшая облачность. Умеренный западный и юго-западный ветер. Столбики термометров показывают +4…+6°C.

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