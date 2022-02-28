Приморцы вновь смогут посетить Поднебесную, но с одним ограничением

Владивостокцы смогут посетить страну с пересадкой. Фото: ПЕТЛИЦА Антон

Почти два года было под запретом авиасообщение Китая и России из-за опасности коронавирусной инфекции. В оперштабе РФ пояснили: посетить Поднебесную вновь будет возможно с 14 марта. Однако рейсы запустили только из Москвы - приморцам придется путешествовать с "транзитом".

- [Рейсы в] Китай по маршрутам Москва – Пекин, Москва – Гуанчжоу и Москва – Шанхай с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте.

Такое решение приняли после анализа эпидобстановки. Помимо Китая, с 14 марта возобновят регулярные авиаполеты в Азербайджан, Армению, Индию, Киргизию, Мальдивы, Саудовскую Аравию. Большинство рейсов осуществляются из аэропортов Москвы. Из Международного аэропорта Владивосток, напомним, улететь можно во Вьетнам и Таиланд. В последнем случае рейс без пересадок.

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