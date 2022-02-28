Завершены 10-дневные поиски 10-летнего мальчика Авраама из Приморья

Мальчика нашли накануне, 27 февраля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Радостную новость сообщили в поисковой организации «ПримПоиск». Десятилетний Авраам вышел из дома в поселке Новый (Надеждинский район) 9 февраля - почти десять дней семья искала мальчика. Публикацию репостили неравнодушные в соцсетях. Ребенка, наконец, нашли, жителей поблагодарили за помощь.

В организации сообщили, что Авраам найден живым и здоровым. Детальную информацию о том, где пропадал мальчик, в «ПримПоиске» не разглашают.

Ранее "Комсомолка" писала о женщине, которая пропала еще в 2008 году. Очевидцы сообщают, что видели ее в родном поселке, однако найти пропавшую до сих пор не вышло.

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