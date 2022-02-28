Сам выжил, пассажирка скончалась: что известно о смертельном «пьяном» ДТП в Приморье

Фото: пресс-служба УМВД РФ по Приморью

Трагедия произошла на 117 километре дороги Осиновка – Рудная Пристань в Приморье. Нетрезвый водитель выехал на «встречку», из-за чего столкнулся с двумя автомобилями. Погибла 47-летняя женщина, еще два человека тяжело пострадали, сообщили в пресс-службе УМВД.

Как стало известно «КП-Владивосток», уже лишенный прав за пьяную езду водитель вновь сел за руль нетрезвым. На Nissan Note он врезался в Isuzu Forward и Mitsubishi Fuso, скончалась пассажирка Note, нетрезвый лихач в госпитале. Пострадал также 45-летний водитель Forward.

Виновник ДТП под арестом на десять суток. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ за нарушение ПДД, повлекшее смерть по неосторожности и совершенное в состоянии опьянения. Максимальным наказанием может стать лишение свободы на 12 лет.

Ранее редакция сообщала о другом трагическом ДТП, в котором погибли мама и дочь.

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