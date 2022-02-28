Лихач в Приморье забрал жизни матери и ее 9-летней дочки - что известно

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Накануне «Комсомольская правда – Владивосток» писала об ужасающей аварии. По информации краевого управления МЧС, на место ДТП в районе села Романовка прибыли 16 специалистов, бригада медиков, ГИБДД. Две легковушки столкнулись на 55-километре дороги «Артем-Находка-Порт Восточный», сообщили в региональном управлении МВД.

Детское кресло оказалось под машиной. Фото: пресс-служба УМВД Приморья

По предварительным данным, водитель Toyota Prius ехал в сторону Артема из Находки и попытался «подрезать» другой авто. Он выехал встречку, что обернулось трагическим столкновением с Toyota Axio. В последнем погибли двое пассажиров: 33-летняя женщина и ее девятилетняя дочь.

Как стало известно «КП-Владивосток» в пресс-службе, пострадали еще шесть человек. Речь о водителях обеих машин (мужчины 1985 и 1989 года рождения), пассажир Toyota Axio, девочка 9 лет, пассажиры Toyota Prius, мужчины 1995 и 1983 года рождения. Все доставлены с разными травмами.

Напомним, кадры облетели соцсети вчера, 27 февраля. Приморцы выражают соболезнования погибшим и их семье в комментариях.

ОБНОВЛЕНИЕ. Следственный комитет Приморья возбудил уголовное дело в отношении виновника ДТП. Ответственность фигурант понесет по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц), сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства. Наказанием может стать крупный штраф до 400 тысяч рублей или лишение свободы сроком на два года.

На месте работает следственно-оперативная группа.

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