Во Владивостоке обновят "вафельницу" возле здания мэрии

Водители до сих пор останавливаются на сетчатой разметке, несмотря на знаки. Фото: Екатерина ТИХАЯ

В приморской столице приступят к обновлению дорожной разметки. «Вафельницу» на перекрестке Океанского проспекта и улицы Фонтанной не оставят без внимания. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Когда именно начнутся работы, пока сказать не могут. В ведомстве поделились, что обновлять дорожные разметки сейчас невозможно из-за температур.

- После восстановления «зебр» мы обновим «вафельницу». Сейчас она работает, соответствующие знаки есть на участке перекрестка. Но водители продолжают на ней останавливаться.

Стоит отметить, что за выезд на «вафельницу» автолюбители должны будут заплатить штраф в размере тысячи рублей по части 1 статьи 12.13 КоАП РФ.

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