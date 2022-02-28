В Уссурийске женщина хотела купить породистого щенка, но напоролась на первоклассного мошенника

Лже-продавец оставил девушку без денег и без собаки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Уссурийска наткнулась в интернете на объявление о продаже шпица, ее очень привлекла низкая цена за породистого пушистого питомца. Эти маленькие собачки обычно стоят от 30 тысяч рублей и выше, в зависимости от расцветки и родословной. Женщина связалась с продавцом, который воспользовался ее желанием сэкономить, и оставил без денег и без собаки.

В полиции жертва мошенничества рассказала, что после того, как она написала лже-разводчику шпицев, что хочет купить щенка и оставила свой номер телефона, тот связался с ней и обсудил условия «безопасной сделки». Он попросил ее перейти по ссылке, которую он скинет, ввести свои персональные данные и номер банковской карты.

После этого с карты женщины списалось больше 17 тысяч рублей. Но, судя по всему, аферисту этого оказалось мало, и он позвонил покупательнице еще раз, соврал ей, что платеж не прошел и попросил перейти по новой ссылке и обратиться в службу поддержки.

- Как только гражданка выполнила новую пошаговую инструкцию, с ее карты повторно списались денежные средства. После этого злоумышленник перестал выходить на связь, а номер телефона заблокировал. Своего четвероного друга, оплаченного дважды, жительница Приморья так и не дождалась, - узнал корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Напомним, что несколько недель назад в Артеме мужчина хотел купить щенка французского бульдога, он заранее перевел деньги, получил на почту письмо о бронировании собаки, но в день, когда он должен был забрать четвероного друга домой, продавец перестал отвечать на звонки, а потом и вовсе отключил телефон.

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