Конец новогодней сказки: в столице Приморья убрали праздничные декорации

От елки остался только один уровень. Фото: Екатерина ТИХАЯ

Новый год уже давно закончился, и в последний день зимы в центре приморской столицы убирают праздничный декор. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» прогулялся по площади и посмотрел, как сейчас выглядит территория.

Каток, который полюбился многим жителям и гостям Владивостока, давно убрали, а вместе с ним и фудкорты. От новогодней елки остался последний уровень. Рабочие вовсю трудятся, вывозят строительный мусор.

Рабочие разбирают новогоднюю красавицу и вывозят мусор. Фото: Екатерина ТИХАЯ

Сухой фонтан освободили от специальной конструкции, которая защищала его от наезда техники и наплыва отдыхающих. Сейчас он закрыт на зиму, а вновь радовать горожан начнет в конце весны. В ноябре 2021 года его чистили перед наступлением холодов, разбирали решетки.

Стоит отметить, что после уборки всех декораций новогоднего городка асфальт на площади остался белым. В пресс-службе администрации города сказали, что его будут мыть, когда будет хорошая погодая.

Фонтан освободили от пленки, и скоро он вновь заработает. Фото: Екатерина ТИХАЯ

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