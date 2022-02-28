Все в щепки, трое пострадали: в Приморье несовершеннолетняя девушка на авто снесла домик

Фото: пресс-служба УМВД Приморья

В Приморье произошло нетривиальное ДТП. В Надеждинском районе водитель превысила скорость на Toyota Vanguard и влетела в частный домик (к счастью, нежилой). Однако в строении находился мужчина, который пострадал из-за удара. Травмы получили также 17-летняя девушка, которая была за рулем, и ее 18-летняя пассажирка.

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Приморья. Пострадавшие в аварии размещены в госпитале с разными травмами. В отношении несовершеннолетней возбудили дело по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ (езда без прав), а также начато производство дела из-за причинения вреда здоровью в ДТП. По первой статье фигурантке грозит штраф размером до 15 тысяч рублей.

Привлекли и опекуна девушки - женщине, владелице автомобиля, грозит штраф в 30 тысяч рублей за то, что позволила виновнице сесть за руль. Не уточняется, разрешила ли она ехать несовершеннолетней, или ее согласия не спрашивали.

Ранее редакция писала о ДТП, в котором из-за нетрезвого водителя погибла женщина.

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