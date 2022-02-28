Во Владивостоке фонд «Умка» открыл запись на бесплатную стерилизацию кошек и собак

На породистых и визуально нездоровых питомцев акция не распространяется Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Во Владивостоке фонд помощи бездомным животным «Умка» объявил о записи на бесплатную стерилизацию кошек и собак. Но, чтобы все было честно, этой акцией может воспользоваться опекун, который обеспечит зверю уход хотя бы на неделю после операции. На породистых и визуально нездоровых питомцев акция не распространяется.

Кто такой опекун? Это человек, который привозит кошку или собаку на стерилизацию и несет за животное ответственность, пока не заживут швы. Желающим помочь четвероногим друзьям нужно написать в WhatsApp сотруднице фонда Анне К. по номеру 8-914-704-20-02, представиться по фамилии, имени и отчеству и рассказать о состоянии четвероногого. Нужно быть готовым предъявить паспорт, чтобы подтвердить свою личность. После этого девушка назначит дату операции и подскажет куда подъехать, в зависимости от свободных мест.

Что стоит знать, перед тем, как отдать зверька на стерилизацию? К десяти утра нужно будет привезти зверька натощак. Забрать его домой или на передержку после того, как позвонят, примерно, после обеда. Кошку нужно доставить в переноске, а собаку в ошейнике и на поводке. Фонд не может оставить животных у себя, поэтому опекун должен знать, где он будет держать пушистого пациента хотя бы неделю, а в идеале 8-10 дней, пока у хвостика не заживут швы.

- Мы оплачиваем работу ветеринара. Расходные материалы, лекарства все это бесплатно для опекуна, если кто-то может и хочет помочь, то мы будем рады, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» директор фонда Екатерина Кириллова.

Инструменты, лечебные препараты и оборудование для проведения стерилизаций приобретены при финансовой поддержке администрации Владивостока и Приморского края. Если визуально животное выглядит больным, в услуге могут отказать, так как такому зверьку нужно будет провести обследование перед операцией, а это не входит в условия акции. Домашним питомцам операцию сделают, но только если их подобрали с улицы и теперь хотят подарить им любовь и заботу.

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