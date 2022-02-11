Во Владивостоке две девушки умудряются ухаживать за 80-ю собаками

За три месяца «Четыре лапы» должны отловить 80 собак Фото: Екатерина МАКСИМОВА

В прошлом году администрация Владивостока заключила контракт по отлову и стерилизации собак с фондом «Друг Рич», а в этом удалось найти еще одного подрядчика – фонд «Четыре лапы». Организация разделилась на два филиала в разных уголках Приморья, мы побывали на участке, где держат 80 собак, за которыми ежедневно присматриваю две девушки Анна и Ксения (на втором 137, за ними присматривает помощник любительницы животных). Смелые зоозащитницы сами выезжают на отлов безнадзорных животных и следят за порядком в вольерах. При этом президент данной организации Ксения Кожевникова умудряется совмещать работу и учебу. Каково это нести ответственность за жизнь почти сотни четвероногих, она рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» во время визита журналиста в фонд.

Ксения с самого детства хотела получить образование, которое было бы связано с животными, но родители настояли на том, чтобы дочь закончила экономический факультет. Но если уж суждено спасать жизни хвостатым друзьям, то от этого не уйдешь. Девушка помогала финансово различным приютам и питомникам, скидывала деньги, когда объявляли сбор на лечение какому-нибудь зверьку, но настала пора сделать что-то большее. Так два года назад появился фонд «Четыре лапы», Ксения получила образование кинолога, а сейчас учится на ветеринара. С организацией трудолюбивой зоозащитницы администрация Владивостока заключила контракт на отлов 80-ти бездомных псов.

Президент Приморской краевой общественной организации «Центр защиты и оказания помощи животным «Четыре лапы»» Ксения Кожевникова Фото: Екатерина МАКСИМОВА

– Заключение контракта с администрацией города проблему безнадзорных животных не решит, это полумера. Пока не будет приютов вместимостью до 500 особей, ничего не изменится, потому что большое количество собак все-таки должно оставаться именно там, а не выпущено на улицы. Многих просто не получается пристроить, никто не возьмет старое или больное животное, а в основном к нам попадают именно такие. И даже маленьких щенят если и удается отдать, то очень редко, еще и могут вернуть, – рассказала президент «Четырех лап».

Новый дом удается найти в основном щенкам, но крайне редко Фото: Екатерина МАКСИМОВА

В приюте всего два сотрудника. Ксения познакомилась со своей коллегой Анной, когда та вызвалась помочь отловить собак на стерилизацию. Девушки поняли, что нести долг зоозащитника в одного тяжело, как морально, так и физически, и решили объединиться. Но мир не без добрых людей, волонтеры, которые знают о местонахождении приюта, приезжают туда на выходных и помогают в уборке вольеров. Но Кожевникова отмечает, что не каждого можно допустить к животным. Это большая ответственность, ведь зверь с непривычки может зарычать, человек испугается, выбежит и оставит вольер открытым. Нужно понимать, куда ты едешь.

Агрессивных псов не выпускают обратно на улицы Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Четвероногие гости приюта живут на улице в просторных деревянных вольерах с металлической решеткой. Когда собаку только поймали, ее отправляют в отдельный уличный бокс на десятидневный карантин, где за ней наблюдает ветеринар. Животное стерилизуют, вакцинируют и чипируют. После медицинских процедур его еще десять дней держат на территории, первые двое суток после операции в теплом стационаре, потом на свежем воздухе, на 21-ый день выпускают. Кстати, в здании проживают еще и кошки.

Вольеры, в которых живут собаки Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Посмотреть на работу фонда вместе с журналистом приехал и заместитель начальника управления дорог Илья Литвиненко, он объяснил какой вклад внесла администрация города при сотрудничестве конкретно с данным учреждением:

– За три месяца «Четыре лапы» должны отловить 80 собак. Норматив – восемь тысяч рублей на одну собаку. Этой суммой оплачивается отлов, вакцинация, стерилизация, чипирование, биркование и содержание. Бездомные животные это довольно системная проблема, любая дворняжка, что сейчас бегает на улице, либо она, либо ее предок были выгнаны когда-то из дома. Поэтому нужна маркировка, так у каждого пса будет хозяин, которого можно будет привлечь к ответственности, если зверушку бросят на улице.

После отлова за собакой 10 дней наблюдает ветврач Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Но даже этих денег, по словам Ксении Кожевниковой, недостаточно, поэтому лечить животных волонтерам приходится уже за свои деньги. Но с нынешним финансированием, как минимум, можно будет рассчитывать на то, что фонд не уйдет в минус.

Напомним, что в краевой закон «Об отдельных вопросах в области обращения с животными» 7 февраля внесли поправки. Местные власти обещают поощрять приморцев, которые добровольно участвуют в отлове бесхозных собак, если в районе или крае в целом введен режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в связи с угрозой жизни и здоровью граждан. За одну пойманную особь в таких случаях будут платить две тысячи рублей. Вот только пока не совсем понятно, куда отдавать потеряшку и кто будет отдавать за нее деньги.

Также во Владивостоке создали телеграм-бот по отлову собак. Идея и реализация принадлежит Центру управления регионом. В чат @helping_dogs_bot можно сообщать о безнадзорных псах, которых люди заметили на улицах города, а с недавнего времени в нем появилась новая функция – стать волонтером.

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