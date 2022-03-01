Во время пожара в ДВФУ из общежития эвакуировали 400 человек

На месте работают дознаватели МЧС России. Фото: vk.com/overhearfefu
В ночь на 1 марта в корпусе 7.2 кампуса ДВФУ произошел пожар. По предварительным данным, загорелся книжный шкафчик в комнате отдыха. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС Приморья.
По информации ведомства, тревожный звонок о пожаре поступил в 04:11. Когда на место прибыли специалисты, 4 и 5 этажи здания были частично задымлены. Из общежития без помощи пожарных эвакуировались около 400 проживающих.
Огонь повредил книжный шкаф площадью около 2 метров. К счастью, никто не пострадал и не погиб.
Ликвидировали возгорание 11 человек и две пожарные машины. Причина пожара устанавливается, на месте работают дознаватели МЧС России и эксперты испытательной пожарной лаборатории.
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