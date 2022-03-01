По просьбе жителей Владивостока на Борисенко появятся новые дорожные знаки

Также появятся таблички, предупреждающие об эвакуации машин.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
После обращений жителей Владивостока администрация вместе с ГИБДД решила установить на Борисенко, 31, новые дорожные знаки. Как рассказали в пресс-службе мэрии, это сделает проезд на участке более удобным.
- Участок дороги на Борисенко, 31, достаточно узкий, из-за припаркованных автомобилей там зачастую не могут проехать машины ни оперативных служб, ни других жителей. По просьбам людей мы провели мониторинг дорожной ситуации и решили установить новые знаки, - поделились в городском управлении дорог.
Сотрудники муниципального предприятия «Содержание городских территорий» в ближайшее время займутся установкой дорожных знаков.
Также на этом участке появятся таблички, предупреждающие об эвакуации транспорта.
План установки знаков. Фото: пресс-служба администрации Владивостока.
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