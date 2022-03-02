Рыбак в Приморье "выловил" уголовную ответственность

Мужчина пойдет под суд. Фото: пресс-служба УМВД Приморья.
В Лазовском районе рыболов незаконно обогатился. Улов признали браконьерством, и 40-летний житель пойдет под суд, сообщили в пресс-службе УМВД.
Следователи установили, что житель Партизанска в ноябре на реке Киевке с помощью сети добыл 66 особей киты, свыше 2 килограмм икры. Ущерб оценили в 326 тысяч рублей.
Фигурант под подпиской о невыезде. Он осужден по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов с крупным ущербом), за это мужчина заплатит штраф до пятисот тысяч рублей или может лишиться свободы на срок до двух лет.
Недавно к исправительным работам суд приговорил браконьера, орудовавшего в национальном парке в Приморье. Мужчина воровал ценные корни краснокнижного растения.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03
И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:
- Instagram;
- Вконтакте;
- Facebook;
- Telegram.