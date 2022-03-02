Губернатор Приморья снимет антиковидные ограничения для театров, общепита и кино

Перечень снятых ограничений опубликует оперативный штаб.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Губернатор Приморья Олег Кожемяко согласился с рекомендациями Роспотребнадзора послабить ограничения, касающиеся распространения COVID-19. Об этом он заявил в своем телеграм-канале:
-Число заболевших коронавирусной инфекцией в крае сокращается. По рекомендациям Роспотребнадзора, мы приняли решение снять ограничения, касающиеся времени работы предприятий общественного питания, наполняемости кинозалов и театров, деятельности детских игровых комнат. Подробный перечень снятых ограничений сегодня опубликует оперативный штаб.
Напомним, за минувшие сутки в крае заразились ковидом 1 342 человека. Неделю назад темп ежедневной заболеваемости держался на отметке в примерно 1 450 жителей в сутки.
О спаде «омикрона» заявили в Роспотребнадзоре вчера, 1 марта. Ведомство решило снять часть ковидных ограничений.
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