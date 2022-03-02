Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
+3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Владивосток2 марта 2022 6:04

Крупная стройфирма из Приморья за два года задолжала сотрудникам почти 750 тысяч рублей

Директор решил сэкономить на работниках, которые не заключали договор
Руслан НОВИКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Работники оставались без зарплаты несколько месяцев.

Работники оставались без зарплаты несколько месяцев.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье фигурантом уголовного дела стал гендиректор строительной организации «Алгоритм» - за два года сумма превысила 700 тысяч рублей. Пять работников и их семьи оставались без зарплаты несколько месяцев, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Как стало известно «КП-Владивосток», гендиректор уклонялся от уплаты за труд сотрудников с декабря 2018 по октябрь 2020 года. Мотивом стала личная заинтересованность. Работали потерпевшие без заключения трудового договора, они не получили свыше 739 тысячи рублей, уточнили в СУ СК РФ по Приморью. Это сумма заработных плат за два месяца.

В прокуратуре добавили, что с фирмы взыскать планируют больше 700 тысяч рублей в качестве компенсации. Пока что трое работников получили положенное деньги - в сумме 420 тысяч рублей.

Ранее редакция писала о предпринимателе, который с помощью подложных документов сэкономил 285 миллионов на налогах.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.