Крупная стройфирма из Приморья за два года задолжала сотрудникам почти 750 тысяч рублей

Работники оставались без зарплаты несколько месяцев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье фигурантом уголовного дела стал гендиректор строительной организации «Алгоритм» - за два года сумма превысила 700 тысяч рублей. Пять работников и их семьи оставались без зарплаты несколько месяцев, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Как стало известно «КП-Владивосток», гендиректор уклонялся от уплаты за труд сотрудников с декабря 2018 по октябрь 2020 года. Мотивом стала личная заинтересованность. Работали потерпевшие без заключения трудового договора, они не получили свыше 739 тысячи рублей, уточнили в СУ СК РФ по Приморью. Это сумма заработных плат за два месяца.

В прокуратуре добавили, что с фирмы взыскать планируют больше 700 тысяч рублей в качестве компенсации. Пока что трое работников получили положенное деньги - в сумме 420 тысяч рублей.

Ранее редакция писала о предпринимателе, который с помощью подложных документов сэкономил 285 миллионов на налогах.

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