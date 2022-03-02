Маленькая приморская белуха по имени Калина отметила свой мини день рождения

Белушонку Калине 7 месяцев. Фото: Приморский океанариум

Маленькая белуха по имени Калина, которую многие знают как «баклажанчика», 1 марта отметила свои первые 7 месяцев со дня рождения. Девочка появилась на свет в Приморском океанариуме, и это первый в России случай, когда белушонок родился в неволе. Сородичи Калины, в том числе и папа Лер, участвовали в ее воспитании, проявляли заботу и интерес, помогали ей дышать, подталкивая на поверхность.

Сейчас китенок находится только с мамой и уже начал копировать повадки родительницы, например, она так же хлопает и машет хвостиком. Малыш отлично растет и развивается. В ближайшее время в рационе Калины появится рыба, а пока девочка только играется с едой и немного ее пожевывает. Мать крохи, Джессика, старается постоянно быть рядом, даже когда работники гладят ее дочь.

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