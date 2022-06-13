Иммерсивный фестиваль во Владивостоке завершился тихим концертом около моря

Непогода не помешала провести концерт. Фото: Марина МИКИТЮК

Первый иммерсивный фестиваль на Дальнем Востоке завершился вечером 12 июня. Все желающие могли присоединиться к концерту «Музыка моря», который проходил на открытом воздухе – на площадке Дальневосточного морского тренажерного зала МГУ. Ни начинающийся дождь, ни холод не помешали приморцам насладиться скрипкой в исполнении солистки Приморской краевой филармонии Натали Коршаковой.

Иммерсивный фестиваль длился в дальневосточной столице 11 и 12 мая. Целых два дня с утра до вечера можно было абсолютно бесплатно посетить различные интерактивные мероприятия. Изюминка всех событий заключалась в том, что весь звук транслировался участнику в наушники: руководства тренера на зарядке, рассказ о городе на экскурсии и даже живая музыка на концерте.

Утром первого дня фестиваля местные жители и гости региона могли посетить утреннюю йогу и функциональную тренировку. Днем всех желающих ждала экскурсия по городу в формате прогулки, а потом – спектакль «Денискины рассказы». В завершении дня организаторы устроили тихую вечеринку: это формат, где каждый самостоятельно может выбрать себе музыку в наушниках. Такое мероприятие избавляет от извечной проблемы, когда люди ссорятся из-за музыкальных вкусов.

Второй день мероприятия начался снова с утренней йоги. Днем участников ждал выход в море под парусами в рамках прогулки «Диалог с морем», спектакль «О себе и о Владивостоке», также мастер-класс по бачате, а к вечеру состоялась лекция владивостокских поэтов. Завершился фестиваль иммерсивным концертом на берегу моря. Солистка Приморской краевой филармонии играла на скрипке для всех, кто хотел разделить наслаждение от музыки и моря. Живая музыка транслировалась участникам в наушники, поэтому проблем с громкостью ни у кого не было. Несмотря на испортившуюся погоду, холод, морось и расстраивавшуюся скрипку из-за влаги, концерт прошел успешно – зрители просили играть на бис.

Продюсер фестиваля Станислав Клиников в завершении вечера разыграл два сертификата в тренажерный зал для самых преданных участников иммерсивных мероприятий и поделился новостью, что в этот же день проект «Голос внутри» открывается в Москве. Теперь в России будет целых два города, которые проводят такие «ивенты».

– Владивосток в своих кругах считают «самым иммерсивным городом», так как здесь мы провели наибольшее количество иммерсивных событий всего за два дня. Фестиваль готовился несколько месяцев, в подготовке участвовали 45 человек. Мероприятие за эти выходные посетили более 500 приморцев, – рассказал Станислав Клиников.

Фестиваль организован в рамках проекта «Голос внутри» – это мероприятия, проходящие в высокотехнологичных беспроводных наушниках, где гости становятся участниками разворачивающихся событий.

О том, как прошел во Владивостоке День России 12 июня – в отдельном материале КП.

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