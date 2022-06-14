В центре Владивостока рухнул перрон?

Место ЧП посетил корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток». Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

О ЧП на железнодорожном вокзале рассказали жители Владивостока. По информации людей, произошло все во вторник, 14 июня.

Как рассказали приморцы в социальных сетях, на железнодорожном вокзале Владивостока обрушилась часть перрона. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» побывал на месте. Судя по снимкам, разрушение серьезное, участок оградили лентой.

Редакция связалась с пресс-службой Дальневосточной железной дороги. Журналисту ответили, что перрон не рухнул, его целенаправленно разобрали. И произошло это не 14 июня, а на прошлой неделе.

Начальник отдела по работе со СМИ ДВЖД Эдуард Круглов прокомментировал случившееся. Как он рассказал, пассажирскую платформу пути №3 закрыли в начале весны 2022 года, чтобы подготовить к ремонту. На аварийном участке частично разрушилась конструкция, к счастью, на движение поездов это не повлияло.

– В ближайшее время начнутся ремонтные работы, которые, по плану, должны завершиться в конце июня.

Участок оградили лентой. Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

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